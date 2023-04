Vive un infierno. Martha Chuquipiondo, más conocida como la ‘Mujer Boa’, que ganó popularidad en la década de los 90, se encuentra pasando por un mal momento. Hace unas semanas intentó suicidarse por tercera vez a causa de la severa depresión que padece. Ahora, denuncia que le quitaron su casa, ante la inacción de las autoridades, y encima la desalojaron hace unos días.

En entrevista con Perú21, Martha señaló que ha sido desalojada del departamento en el que vivía en el distrito de San Miguel, lugar donde estaba desde hace algún tiempo luego de que le quitaran su vivienda en Cieneguilla. Ahora, está en un pequeño cuarto.

Desalojo de la 'Mujer Boa'

“Yo tengo mi casa, es una casa grande que construí con mis ahorros. Primero me compré el terreno y luego la hice como siempre deseé. Es por eso que me parece muy injusto que me echen a la calle como cualquier cosa cuando yo tengo mi casa, que me han quitado. Hasta ahora, Cofopri no responde, a pesar de que tengo todos los papeles en regla. Ya estoy muchos años en este trámite, pero los funcionarios de Cofopri tienen entrampado mi caso”, denunció indignada.

En medio de un mar de lágrimas, la ‘Mujer Boa’ afirmó que se encuentra sin hogar, al igual que sus hijos. Vive en una situación lamentable pues, además de la depresión, padece de ansiedad y otros problemas de salud. “Mi depresión ha empeorado y nadie me quiere ayudar. No sé qué hacer ni a quién recurrir, necesito ayuda para recuperar mi casa y poder rehacer mi vida”, remarcó.

La 'Mujer Boa' pidió ayuda para recuperar su casa.





CALVARIO

Martha contó que su problema comenzó el año 2004, cuando el empresario Carlos Gonzales quiso comprar su inmueble, pero todo quedó en palabras pues no hubo pago de por medio. Sin embargo, ingresó a su casa y se apropió de ella.

“Aprovechó que yo en ese momento estaba en la clandestinidad (tras su relación con el sentenciado Cronwell Gálvez), ingresó a mi casa y echó a mi hijo cuando tenía 13 años y no podía defenderse. Lo dejó durmiendo en un parque”, detalló la exbailarina.

Indicó que luego de arreglar su problema judicial, retornó a Cieneguilla para recuperar su vivienda. Sin embargo, le fue imposible: Se quedó con todo. Mis cosas, mis muebles. Desde ahí yo empecé a hacer mis trámites en Cofopri para inscribir mi inmueble porque tengo todos los documentos, pero hasta el momento nadie mueve un dedo. No quisiera pensar que hay algo detrás”, agregó.

“Ahora hay varios extranjeros viviendo en mi casa, ya no hay ni caja de luz. Están robando electricidad de la calle. Hacen fiestas todas las semanas y hasta los vecinos denuncian que llega gente de malvivir”, sentenció.

Chuquipiondo denunció que ha agotado todos los medios en esa institución del Estado, pero aún no hay resultados. Perú21 se comunicó con Cofopri para preguntar sobre el caso, pero hasta el momento no obtuvimos respuesta.