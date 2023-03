Martha Chuquipiondo , exvedette conocida en la década de los 90 como la ‘Mujer boa’, fue uno de los personajes de la farándula peruana más controversiales, e incluso estuvo relacionada al banquero Cromwell Gálvez, que robó varios millones. Ahora, a pesar de que se encuentra alejada del espectáculo, Martha vuelve a ser noticia.

La exbailarina intentó suicidarse ayer. En su desesperado pedido de ayuda, grabó el hecho y aseguró que ya no quiere vivir más. En entrevista con Perú21 señaló que es la tercera vez que intenta quitarse la vida tras la disputa legal de su casa de Cieneguilla con el empresario Carlos Gonzales, dueño de la recordada salsoteca Tumbao. “No voy a parar, ya no quiero estar aquí. Es mi tercer intento. No quiero vivir. Sufro una depresión crónica con tendencia suicida”, reveló.

“Plata no pido, pido justicia. Él (Carlos) aprovechó en falsificar documentos y mentirme que quería comprarme la casa. Yo jamás le he firmado nada, tengo todos los documentos. Cofopri tiene mucho que ver acá. Él botó a mi hijo cuando era menor de edad y yo estaba en la cárcel”, sentenció.

Tras hacerse cortes en los brazos y tomar pastillas, fue llevada a un centro de salud donde la salvaron y luego retornó a su vivienda. Hasta el momento, el empresario no se ha pronunciado sobre el hecho.

La ‘Mujer Boa’ y Cromwell Gálvez

Cromwell Gálvez se hizo conocido por realizar una estafa al Banco Continental, donde trabajó y del que sustrajo más de 32 millones de soles (aproximadamente ocho millones de dólares). El dinero, según indicó el exbanquero, lo utilizó en préstamos a vedettes, aunque el caso se presumió como prostitución. Fue durante esta época que conoció a Martha Chuquipiondo, a quien le dio alrededor de 250 mil dólares.

Por este caso, la ‘Mujer Boa’ estuvo en la cárcel en el 2006,

Cromwell también estuvo involucrado con Lucy Cabrera, Lucy Bacigalupo, Maribel Velarde y Rubí Berrocal.

¿Quién es la hija de Martha Chuquipiondo?

La hija de Martha Chuquipiondo, fruto de su amor con Hussein Villanueva, hijo de ‘Melcochita’, es Afrika Villanueva. Participó como modelo en el videoclip ‘Aquí’, tema interpretado por el reguetonero Ozuna.

Afrika Villanueva debutó como cantante en 2021 y presentó su tema ‘Peligrosa’ en el programa de televisión “En boca de todos”.

