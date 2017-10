La posible clasificación de la Selección peruana al mundial Rusia 2018 es el motivo de felicidad de muchos. Sin embargo, no es el de Facundo González y de muchos argentinos.

El chico reality no dudó en aplaudir a la escuadra blanquirroja pero criticó duramente al equipo albiceleste, manifestando su temor por el futuro de su selección.

“Yo dije que quería el empate. Pero cuando estaba allí, Argentina me llamaba. Pucha, sí, es mi selección pero Perú también, porque es donde está el corazón, es donde he vivido”, expresó González.

“Por un lado contento de que Perú pase al mundial y por otro lado, también triste, porque Argentina está a un paso de quedar afuera. Así que, pucha, es una situación medio complicada. El martes se define todo”, explicó.

“Argentina jugó mal. No metió la pelota en el arco, no le entra a la bocha (sic.), no sé que está pasando, no quiere entrar la pelota, y Perú le está poniendo muchas ganas, y yo creo que se lo merece, se merece una victoria”, manifestó, apoyando a la Selección Peruana.

“Los niños chiquitos, y los más grandes que no vieron a Perú nunca en un mundial, se lo merecen y estaría bueno de que pudieran disfrutarlo”, dijo la pareja de Paloma Fiuza.