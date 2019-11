Deysi Araujo es la nueva participante de “El valor de la verdad”, programa conducido por Beto Ortiz que se transmite por la señal de Latina todos los sábados a las 10 p.m.

La bailarina se sentó en el polémico sillón rojo y sus desgarradoras confesiones han dejado con la boca abierta a más de uno, pues ha revelado que ha tenido una vida marcada por la violencia.

En un primer adelanto del programa, que fue compartido por Beto Ortiz en su cuenta de Instagram, se revelan algunas de las interrogantes que le son formuladas a Deysi Araujo.

“¿Trabajaste como empleada del hogar desde los 11 años? ¿Quisiste suicidarte lanzándote de un tercer piso? ¿Fuiste violada por tu patrón cuando eras menor de edad?”, le consulta Beto Ortiz. La respuesta de la exvedette es impactante.

“Fui a la cocina a poner una olla grande, él vino, me tapó la boca, me tumbó y... No pedí ayuda porque me amenazó con matarme. Es algo que tal vez no puedo superar hasta el día de hoy”, fueron las palabras de la exvedette para contar la terrible experiencia que vivió al ser ultrajada.

En otro avance, que también fue publicado por el periodista, Deysi Araujo deja en evidencia uno de los capítulos más dolorosos de su vida: el padre de su hijo le pegó cuando estaba a punto de dar a luz.

“¿Te escapaste de la casa de tu hermana debido a sus maltratos?, ¿Te acusó tu hermana María de querer matar a tu padre?, ¿Te pegó el padre de tu hijo a los nueve meses de embarazo?”, se escucha consultarle a Beto Ortiz.

“Te marca para siempre… No puedes tener una pareja y si la tienes, como que sientes odio por los hombres, no puedes ser feliz. Es muy duro (…) Es difícil (sobreponerse)”, aseguró Deysi Araujo.

Tras grabar el programa que se emitirá este sábado, Deysi Araujo usó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de agradecimiento al conductor de “El valor de la verdad”.

“Gracias @betoortiz28 porque más que una entrevista, mi participación en el sillón rojo sirvió como una catarsis y me ayudó a sacar cosas que tenía guardada”, indicó.