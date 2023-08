Giacomo Bocchio estuvo como invitado en el programa de YouTube ‘Te jalo’ de Carlos Vílchez y habló de los participantes que han destacado en las dos temporadas de ‘El Gran Chef Famosos’, entre ellas Milett Figueroa.

El jurado del reality de cocina no solo destacó las habilidades culinarias de la modelo, sino también reconoció que su belleza es uno de sus atributos que deslumbra a más de uno.

“Me cae muy bien Milett, mejoró increíblemente esas habilidades culinarias. Le tengo muchísimo aprecio. Milett me parece una mujer muy guapa, por supuesto, guapísima, muy inteligente, divertida”, respondió el chef.

Bocchio también se refirió a los videos que circulan en las redes sociales donde supuestamente coquetea con la popular ‘Milechi’ y dijo que estos son fruto de la edición no solo de los fans sino también del programa de cocina.

“Es un tema de edición... hacían videos en los que parece que yo le estuviera hablando a Milett, pero yo estaba hablando con otra persona. Es un tema de edición que lo parchaban, empataban y hacían toda una historia... me pareció gracioso, me he divertido, es algo que nunca me voy a olvidar en mi vida”, detalló el chef.