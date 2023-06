Este martes 23 de junio se llevó a cabo la presentación de los seis participantes restantes que serán parte de la segunda temporada de ‘El gran chef famosos”, y Antonio Pavón fue uno los conocidos personajes que competirán en el programa.

El modelo español no la tuvo nada fácil y en su primer reto de cocina no solo no supo diferenciar entre la yuca y el camote, sino que también estuvo a punto de quemar al conductor José Peláez con el aceite caliente.

El exchico reality tenía como misión preparar un chicharrón de pota con salsa tártara, sin embargo, casi termina provocando una tragedia cuando intentaba freír el molusco y es que dejó caer gotas de agua en la sartén que contenía aceite caliente.

“ ¡Eso no tío! El agua con el aceite no se juntan tío. Es el ABC de la cocina ”, dijo el presentador que tuvo que alejarse rápidamente de la cocina para evitar salir lastimado.