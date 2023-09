La semana pasada Karla Tarazona hizo pública que su ex Rafael Fernández, mejor conocido como ‘El Rey de los huevos’, le pagó a un trabajador para que la siguiera con el fin de desprestigiarla. A esto, Deysi Araujo se sumó al apoyo hacia la conductora y contó que la entiende porque vivió una situación similar.

“Es increíble lo que le está pasando a Karla. Nunca se termina de conocer a las personas y después que acabas (con la relación) te salen con cada sorpresa. Algo similar me pasó cuando terminé con Jackson. Yo viajé a Cancún y él compró pasajes para seguirme”, contó la vedette a Trome. Como se recuerda, Deysi tuvo una corta relación con el juez Jackson Torres, la cual terminó en enero de este año. Luego, ella lo denuncio por maltrato psicológico y obtuvo medidas de protección.

Sobre lo de Karla, la pelirroja sugirió que demande a su ex pareja, ya que no solo es enfermo, sino malo: “me da mucha pena Karla porque no se merece, ninguna mujer se merece ser perseguida por el ex. Yo que ella lo demando porque no me parece justo, eso ya es maldad, hacerle su denuncia, me parece justo, para mí es asqueroso”, señaló.

Por otro lado, Deysi reveló que conoció al empresario y que tuvo una buena impresión de él, le pareció un hombre bien educado y caballero. Sin embargo, precisó que nunca se sabe qué pasa por la mente de las personas, pues las apariencias engañan.

Recordemos que hace unos días, la Tarazona salió en su programa ‘Préndete’ y expuso, entre lágrimas, su caso con su ex esposo: este le pidió a uno de sus extrabajadores que la espiara cuatro meses después de haber terminado.





