Deysi Araujo protagonizó un bochornoso momento mientras se encontraba animando un evento. La bailarina perdió los papeles tras reencontrarse con su expareja Jackson Torres y lo agredió frente a todo el público.

En las imágenes compartidas por el portal Instarándula se ve a la modelo lanzándole el líquido de una gaseosa en el rostro al exjuez en pleno escenario dejando atónitas a las personas que se encontraban en el lugar.

El exmagistrado no podía salir de su asombro por la actitud violenta de la bailarina y solo atinó a cubrirse con su mano para evitar que le lance la botella.

Tras este incidente, Jackson Torres detuvo el show para dirigirse al público y condenar la agresión de Deysi Araujo, quien se justificó señalando que lo hizo por haberle mentido.

“No es normal, no me parece gracioso este tipo de hechos. Miren, ella me ha tirado la gaseosa y casi me pasa corriente con el micro. Ella lo ve natural y gracioso, no me parece”, cuestionó el exjuez.