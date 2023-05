La conferencia que Luis ‘Cuto’ Guadalupe ofreció para pronunciarse sobre el ‘ampay’ de su pareja Charlene Castro sigue dando qué hablar y es que Magaly Medina acaba de desmentir al exfutbolista, luego que señalara que la madre de su último hijo era extranjera.

En la reciente emisión de su programa “Magaly TV: La Firme’, la ‘Urraca’ reveló la verdadera nacionalidad de la expareja del conductor de ‘La fe del Cuto’ y dejó a más de uno sorprendido.

Según la ficha de Reniec que difundió en su programa de espectáculos, Charlene Castro es peruana, natural de Tambopata, región de Madre de Dios.

“Él ha intentado victimizarla a su esposa (…) así que no diga que está solita en el Perú, que toda su familia está en el extranjero”, cuestionó la pelirroja.

¿Qué dijo ‘Cuto’ Guadalupe?

En declaraciones para Trome, el exjugador pidió respeto para Charlene Castro y dijo que no se sentía en la capacidad para juzgarla tras ser captada saliendo de un hotel con un hombre identificado como Luis Ticona.

“ Ella no es de acá, es del extranjero. No tiene familia acá , ella es la madre de mi hijo, yo voy a apoyarla porque más allá que nuestra relación no continúe quiero que mis hijos estén bien, por encima de esas cosas que puede sentir como ser humano, está esa tranquilidad que tienes que tener, cabeza fría, para tomar las mejores decisiones. Que ayude que esto pase, porque todo pasa, nada dura para siempre, la vida continúa”, sostuvo el expelotero.