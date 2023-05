Charlene Castro, expareja de ‘Cuto’ Guadalupe, continúa en el ojo de la tormenta tras ser ‘ampayada’ por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ saliendo de un hotel con un hombre identificado como Luis Ticona, cuando aún tenía una relación con el exfutbolista.

En medio del escándalo de infidelidad del cual es protagonista, los videos que publicó en su cuenta de TikTok donde se burla de la infidelidad han cobrado notoriedad en las redes sociales.

En las imágenes que han sido calificadas como claras indirectas para ‘Cuto’ Guadalupe, Charlene Castro se burla de los engaños amorosos e incluso de jacta de ser la amante.

“Hermana piensa en grande, organízate como la Samantha Batallanos, uno en el día y otro en la noche, cada quien con su cariñito y problema resuelto. Al final amar es compartir”; se le oye decir en uno de los videos.

“Te olvidaré me acueste con quien me acueste” ; “Por qué me dicen que me vaya con el otro, si tú eres el otro”, “Quise cultivar un amor y me salieron como cinco”, “¿Por qué no presumes a tu novio? porque no es mío, es prestado, después lo subo a la red y la dueña se da cuenta y me lo quita, no señor”, fueron otros contenidos que subió a la red social y que han despertado polémica en las últimas horas.