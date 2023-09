En una entrevista reciente, Carlos ‘Tomate’ Barraza confesó que se arrepiente de haberle sido infiel a Danuska Zapata, con quien tuvo su primera hija. Al respecto, la exmodelo se indignó por traer temas del pasado y le pidió que no hable de ella.

Como se recuerda, el salsero llamó “peor error de su vida” al separarse de ella, ya que ella lo apoyó desde sus inicios en la música y siempre fue buena con él: “fue una mujer que a mi me vio crecer como artista, me apoyó en todo. [...] Nunca debí separarme de ella, ese fue el peor error de mi vida, nunca debí no serle leal”.

A Danuska no le gustaron los comentarios y de inmediato le pidió más inteligencia para hablar, ya que ella tiene otra familia con hijos que pueden leer lo que pasa en redes sociales. La incomodó y lo calificó como algo desagradable.

“Pido un poco más de respeto antes de mencionarme porque yo no tengo nada que ver con ciertas personas y tienen que pensar que tengo una familia, [...] no estamos para escuchar estupideces. Yo no me meto con nadie, así que estoy tranquila. No menciono a nadie, no tengo por qué opinar sobre la vida de nadie porque cada quien hace su circo y vida como quiere”, dijo a Trome.

Por último, le solicitó al cantante que no la vuelva a mencionar: “ya estoy bastante vieja para prestarme al show, ya estamos viejos, mi vida está super tranquila, no necesito hacer escándalos y estoy lejos de los temas de televisión”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO