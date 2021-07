Dalia Durán visitó el set de “Magaly TV: La Firme” y habló sobre sus sentimientos luego que se conociera que su aún esposo John Kelvin recibió siete meses de prisión preventiva tras agraviarla física, psicológica y sexualmente.

Tras las palabras del abogado de Durán, Medina le cuestionó sobre el largo día ha pasado. “Desde el domingo que empezó esta pesadilla. Mis hijos también están mal. Yo también no he tenido ganas de comer hasta el día de hoy, no he podido pegar el ojo pese al medicamento”, argumentó.

“Tengo mi corazón... Y está muy comprimido. Tengo muchos sentimientos que pasan por mi cabeza. No debió suceder esto, no llegar a los extremos que ha llegado”, señaló.

Durán afirmó incluso sentirse culpable de alguna manera. “Son muchas cosas las que viene a mi mente, mirar a mis hijos que vienen a acariciarme”, acotó.

La cubana aseguró que tomará la ayuda psicológica del Ministerio de la Mujer y además, tiene la ayuda de otra profesional, con quien hizo terapia cuando empezaron los problemas con Kelvin hace dos años.

“Yo no hubiera deseado el mal para él, no hubiera querido verlo en una comisaría, pero qué hago si yo me vi al punto de no estar”, comentó.

Del mismo modo, afirmó que su familia está destrozada porque la tienen lejos y ven la noticias que la llegan, pese a que no hay demasiado información de internet en Cuba.

Al finalizar el programa de Medina, la familia de Andrés Hurtado se comunicó para ayudarla financieramente, pues Dalia ya no tenía a dónde ir luego de la deuda del apartamento que alquiló Kelvin.

