El cantante Pedro Suárez Vértiz, como es costumbre, utilizó sus redes sociales para disculparse con el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe, a quien le dio un consejo luego que saliera a la luz que fue víctima de una infidelidad.

Como se recuerda, en aquella ocasión le recordó que los hombres “son fieles por falta de oportunidades”.

“Recuerda que el hombre busca. Pero a la mujer la buscan. Tienen 100 a 1 más oportunidades de un flirt, que nosotros. Los hombres son fieles por falta de oportunidades. Las mujeres son fieles de pura buena gentes”, dijo.

Y le pidió además que no culpe a Magaly Medina por propalar el ampay donde se ve a su pareja Charlene Castro saliendo de un hotel con un hombre.

En respuesta, el ‘Cuto’ le dijo que los consejos se dan en privado.

“He leído el post de Pedro Suárez-Vértiz. Le agradezco los consejos a pesar de que no se los pedí porque no somos amigos. Lo digo con humildad y sin soberbia. Creo que en las cuestiones personales, los consejos se dan en privado”.





El nuevo mensaje de Pedro Suárez Vértiz

Ahora, Pedro Suárez Vértiz nuevamente se anima a escribirle al exfutbolista, aunque con un mensaje más corto solo le pide disculpas y de paso promociona al restaurante ‘Cuto 16′.

“Querido Cuto. Quise destacar tu condición de macho alfa (porque todos los futbolistas lo son), para minimizar lo ocurrido. O ponerte muy por encima de todo. Pero no me ligó. Y aunque al público le gustó mi texto, a ti te incomodó. Eso es suficiente para no sentirme bien. Por lo tanto, te pido disculpas. Te admiro y respeto mucho. Buenos días querido Cuto. PD: Todos me dicen que tu restaurante CUTO 16, en mi natal Callao, es uno de los mejores en comida y ambiente acogedor, de todo el Perú. Felicitaciones”, escribió.