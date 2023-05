No le gustó. Luis ‘Cuto’ Guadalupe reprochó la postura del cantante Pedro Suárez Vértiz luego de que este le pidiera que “no mate al mensajero”, en alusión a Magaly Medina , quien publicó el ‘ampay’ de su esposa.

“He leído el post de Pedro Suárez-Vértiz. Le agradezco los consejos a pesar de que no se los pedí porque no somos amigos. Lo digo con humildad y sin soberbia. Creo que en las cuestiones personales, los consejos se dan en privado”, empezó diciendo el exfutbolista a Trome.

“Discrepo cuando Pedro señala ‘No culpes a Magaly’ y cuando dice ‘Cualquier periodista de cualquier parte del mundo, no se callaba esa primicia’. Sería conveniente que Pedro sepa diferenciar lo que es noticia y lo que es un acto contra la ley. Aquí no se trata ni de mensajeros ni de Magaly. Se trata de que ya es tiempo que en nuestro país se respete los derechos de las personas. Ojalá eso lo entienda Pedro y más bien le dé ese consejo a su amiga Magaly. El grado de responsabilidad de cada quien lo determinará la justicia. Por lo demás, es su punto de vista y punto”, expresó.

¿Qué dijo Pedro Suárez Vértiz sobre ‘Cuto’?

Como ya es costumbre, el cantante Pedro Suárez Vértiz opinó de un tema de actualidad a través de las redes sociales y, en esta ocasión, se trata de un consejo a Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien recientemente se enteró de que su pareja, Charlene Castro, le fue infiel con otro hombre.

Desde su cuenta de Facebook, Suárez Vértiz empezó el texto explicando que “existen dos tipos de hombres engañados: el que sabe y el que no”.

Luego, el cantante reflexionó sobre la infidelidad. “La coquetería es totalmente inconsciente, así estés recontra templado. En hombres y mujeres. El ser humano tira rosas por donde va. Y todos sabemos que un ‘sajiro’ es un boomerang que tarde o temprano cosecha (...) Recuerda que el hombre busca. Pero a la mujer la buscan. Tienen 100 a 1 más oportunidades de un flirt, que nosotros. Los hombres son fieles por falta de oportunidades. Las mujeres son fieles de pura buena gente”, escribió.

Además, el intérprete de ‘Cuando pienses en volver’ le aconsejó al exjugador que “nunca mate al mensajero”, en alusión a Magaly Medina, quien difundió el ampay en su programa.

“Pero ya te he dicho que nosotros, tú y yo, somos figuras públicas. Por lo tanto sabemos del pecado más que todos. Entonces no culpes a Magaly. Ambos sabemos quiénes somos, y sobre todo que cualquier periodista de cualquier parte del mundo, no se callaba esa primicia. Nunca mates al mensajero”, aconsejó el cantante.

