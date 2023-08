Micheille Soifer sorprendió a sus seguidores al referirse por primera vez sobre el presunto romance que habrían mantenido su ex Giuseppe Benignini y Carlos Cacho, cuando el modelo aún tenía una relación con la cantante.

En declaraciones para ‘América Espectáculos’, la intérprete de ‘La Nena’ aclaró que mantiene una amistad con el maquillador, pese a vínculo que habría mantenido con el popular ‘Principito’.

“Con Cacho tengo una amistad linda, no tengo nada que reclamarle y reprocharle, al contrario, hay muchas cosas que no digo para evitar que otras personas sigan hablando y Cacho no tiene problemas en decir las cosas. Son cosas que uno tenía reservado para evitar un escándalo, pero la verdad siempre sale a la luz ¡Ay! Si supieran”, sostuvo la artista.

La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ decidió sincerarse ante cámaras y confesó que esta noticia la dejó en shock.

“Me sorprendió muchísimo cuando me enteré, hablé con Cacho y fue un balde de agua helada para mí, pero créeme que, a lo largo de mi vida, hoy en día nada me sorprende”, relató.