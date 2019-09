Claudia Ramírez y su pareja el argentino Diego Gemínez se salvaron de morir. El exfutbolista y la ex chica reality, quienes realizaban un viaje turístico en Colombia, sobrevivieron de milagro después de que su embarcación quedara en altamar por nueve horas.

Según relató en sus redes sociales la modelo colombiana, el motor de su bote se averió generando que naveguen a la deriva en mar abierto.

“Alcé mi voz y clamé al señor , a Dios clamé y me atendió. Hoy solo quiero agradecerle por escucharme, fueron más de 9 largas horas en mar abierto, donde creo que no paré de rezar y pedir que nos ayudara ni un solo segundo. Mi fe estaba intacta, sentía tal cual una voz que me decía que todo iba a salir bien. Me sentía tranquila al principio, pero después iban pasando las horas y con ellas la oscuridad y las olas cada vez más fuertes, me sentía como en el libro de García Márquez, Relató de un Náufrago o la película del Náufrago de Tom Hanks”, precisó.

Asimismo, la ex participante de ‘Bienvenida La Tarde’ y ‘Combate’ señaló que ella y Gemínez recurrieron (por la desesperación) a remar con sus pies y manos, sin éxito alguno.

“Ahí estábamos perdidos en mar abierto, con una falla en el motor, sin señal, sin radio, sin remos, sin comida, sin agua, sin nada, solo nosotros y nuestra fe”, señaló.

“Diego estaba un poco más desesperado, el pensaba que nadie iba a venir, pero yo le decía que no perdiera la calma y la tranquilidad. Para ir de una isla a otra, te llevan en estas lanchas porque en realidad es cerca, solo que a ellos se les acabo la gasolina y el motor empezó a fallar, nos decían tranquilos ya van a venir, pasaron las horas y nadie llegaba. Cuando llegó la oscuridad empezó nuestra desesperación, empezamos a remar con las manos, con los pies, pero sentíamos que no llegábamos a ningún lado. Después de 3 largas horas nos cansamos, no podíamos más”, agregó.

En su relato compartido en Instagram, Ramírez que fue “un milagro”’ que la llamada de emergencia al 911 haya ingresado, ya que no tenían señal.

Inmediatamente, tras el llamado de emergencia, la Armada Nacional de Colombia fue en auxilio de la colombiana y su novio.

Tras la pesadilla en altamar, Ramírez se comunicó con el programa ‘Mujeres al mando’ para contar todo por lo que tuvo que pasar.