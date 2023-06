Enrique Espejo, actor cómico conocido como ‘Yuca’, reveló que el Poder Judicial aceptó su recurso de apelación por la sentencia en primera instancia que lo encontró culpable por el delito de tocamientos indebidos, tras la denuncia de Clara Seminara.

‘Yuca’ expresó a Trome que se siente tranquilo “porque no hizo nada malo” y espera que en segunda instancia la justicia falle a favor de él.

“Confío que el fallo de la segunda instancia salga a mi favor. A pesar de que me atacó a mí, le he pedido disculpas, pero ella no. Desconozco su forma de proceder, habrá querido hacerse conocida, no la entiendo (...) ¿Qué cosa quiere? ¿Qué me manden al penal de Challapalca o qué? No entiendo lo que quiere”, declaró el actor cómico.

Asimismo, aseguró que sus compañeros de elenco en el programa ‘JB en ATV’ lo respaldan.

“Parece que tiene algún problema. Yo estoy tranquilo porque no he hecho nada. Todos mis compañeros me respaldan”, dijo.

Como se recuerda, el Poder Judicial sentenció a tres años de prisión suspendida a Enrique Espejo. La actriz Clara Seminara, que hizo la denuncia en 2019, celebró el fallo.

“Han pasado cuatro años desde que lo denuncié. Ahora me siento aliviada y feliz por la sentencia dada por el Poder Judicial (...) ya tengo la sentencia a mi favor y estoy tranquila. La justicia tarda, pero llega y cuando llega… se siente una gran paz”, expresó la actriz.