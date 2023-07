El actor Carlos Villagrán, quien dio vida a ‘Kiko’, uno de los personajes más queridos de la vecindad del ‘Chavo del 8′, arribó a Lima para ofrecer, después de siete años, un nuevo espectáculo circense por Fiestas Patrias para alegría de todos sus fans.

Este personaje que vuelve después de una gira exitosa en toda Latinoamérica se presentará del 27 de julio al 13 de agosto en el MegaPlaza de Independencia, y estará acompañado de un elenco circense. Habrá actos con números aéreos, malabares, monociclos y alegres payasos.

Además, contará pantalla gigante, luces y efectos especiales para que las familias pasen unas bonitas fiestas patrias. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket. Los boletos cuestan desde 32 a 132 y el show durará 1 hora y 40 minutos.

¿Qué dijo Carlos Villagrán?

En sus primeras declaraciones en el aeropuerto Jorge Chávez, el actor mexicano se mostró entusiasmado y expresó su alegría por reencontrarse por décima vez con el público peruano. Según dijo, se siente elogiado de que hayan sido sus fans quienes le insistan que no se despida de los escenarios.

“Contento de estar en Lima. Ya he venido cantidad de veces. La primera vez dije me voy a despedir de ustedes, pero la gente no quiso, volví y dije ahora sí me voy a despedir de ustedes. Ahora, es la décima vez que me despido de ustedes y espero que sea la última. Vengo con mucha alegría junto con mi esposa”, señaló el humorista.