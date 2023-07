Christian Domínguez, quien está próximo a celebrar su cumpleaños número 40, contó muy emocionado que se siente en su mejor momento y que llega a esa edad con cierta madurez, aunque le haya faltado vivir bastantes cosas.

“Considero que los 40 llegan con la madurez adecuada, experiencias negativas y positivas. Son 40 años bien vividos, pero claro que me ha faltado vivir mucho. La gente piensa que he vivido mucho, pero no es así. Hay cosas que no hice en la juventud porque me dediqué a mi carrera desde los 15 años. Algunas cosas las desarrollé, en otras me perdí y otras que ni las conocí, pero ya llegaron los 40 y me parece que las voy a vivir muy tranquilo”, reveló el conductor a Trome.

Asimismo, el cumbiambero señaló que no hará nada especial por su onomástico, incluso, recibirá este día trabajando. Contó que más le importó festejar el cumpleaños de su pareja y madre de su hija, Pamela Franco.

Sobre cómo se encuentra, Christian reveló que no se siente propiamente con cuarenta años, pues tiene un estilo de vida sano y va al gimnasio. Mencionó que tiene estrés y problemas laborales como todos, pero que son parte de la vida.





VIDEO RECOMENDADO