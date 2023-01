El cantante y actor Christian Domínguez, respondió a las dudas sobre una posible boda con Pamela Franco. En una entrevista con el diario Trome, indicó que ya existe una decisión judicial sobre su proceso de divorcio con Tania Ríos, con quien contrajo nupcias en el 2002.

El cumbiambero explicó que no está entre sus prioridades casarse con Pamela Franco y que prácticamente “ya son un matrimonio”.

“Como lo hemos dicho en un inicio de la relación, no es nuestra prioridad, tenemos que cumplir metas pactadas y cuando ya esté encaminada pensaremos en el matrimonio. Ya somos un matrimonio, nos gustaría sí casarnos, pero son gastos que no es prioridad para nosotros”, expresó.

¿Cuándo será la boda?

Al ser consultado sobre las fechas, el cantante explicó que no será en el 2025 y que espera que se concrete este 2023 o el 2024.

“Nuestra primera meta no está alejada de la realidad, así que definitivamente no será en el 2025. Si Dios nos los permite espero que sea este año, a lo mucho el próximo año, la idea no es retrasarlo. Todo es según Dios lo permite y dirige”, indicó.