No todo es flores y colores entre Christian Domínguez y su pareja Isabel Acevedo, así lo reveló la bailarina durante una entrevista para el programa ‘En boca de todos’.

La confesión se dio cuando ambos fueron sometidos a una serie de preguntas indiscretas y el objetivo era que la pareja responda igual. El conductor Ricardo Rondón especificó que ambos debían revelar cuándo y dónde fue la última discusión fuerte que tuvieron.

Isabel Acevedo

La popular Chabelita respondió: ‘Hoy’. Mientras que el cantante dijo: ‘Hace dos semanas’. Ante la diferencia de respuestas, los conductores castigaron a Domínguez, con una simulación de electroshock .

"Ahora te electrocuto porque me has hecho enojar", sostuvo Acevedo, y Christian justificó su respuesta aseverando que: “Esa no fue una discusión, sino un intercambio de palabras”.