Bruno Pinasco se pronunció sobre el uso del ‘lenguaje inclusivo’ y aseguró que no se siente cómodo con su uso. El conductor emitió estas declaraciones luego de ser consultado sobre el discurso de Ricardo Morán durante la Marcha del Orgullo en Lima, donde utilizó palabras como ‘nosotres’, un pronombre considerado neutro por parte del colectivo LGBT.

En declaraciones a las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Bruno Pinasco destacó que respeta el uso correcto del idioma español y se considera una persona tradicional en ese aspecto.

“Yo soy muy tradicional en esas cosas y el idioma español es uno de los más ricos del mundo, así que yo soy educado a la vieja guardia y siempre mantengo o trato de usar el idioma de la manera más correcta, ¿no?” , dijo.

Además, el conductor de ‘Cinescape’ mencionó que se siente incómodo utilizando el denominado lenguaje inclusivo debido a su educación.

“Si hay alguien que se siente cómodo diciendo ‘elles’ o ‘bienvenides’, chévere, pero yo no me siento cómodo porque no sé, soy educado de otra manera... y siempre he respetado, mi madre es española, con eso te digo todo” , agregó.