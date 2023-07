Junta los ahorros. La modelo Brenda Serpa , quien se encuentra en tierras norteamericanas luego de participar en el Miss Grand Perú 2023, no dudó en revelar sobre los ingresos económicos que debería tener su futura pareja. La hermana menor de Gabriela Serpa resaltó la importancia del aspecto económico en una relación.

Brenda Serpa viajó a Miami, Estados Unidos, para participar del desfile Miami Swim Week 2024 y no dudó en comunicarse con el equipo de Magaly Medina, donde reveló detalles de su viaje y cuánto debería ganar su futura pareja, monto que dejó a muchos sorprendidos.

La menor de las hermanas Serpa aprovecho su viaje al exterior para darse una vida de lujos, lejos del escándalo que su hermana Gabriela Serpa está envuelta. Ante ello, la modelo mencionó que su futuro novio debe ganar un monto de 20 mil dólares mensuales.

“Uy, muchos dólares, obviamente tú siempre tienes que buscar una persona que esté igual económicamente o más que tú. (20 mil dólares mensuales) Sí, buen monto, me gusta. No me voy a buscar uno que recién esté empezando y que no me ayude con nada”, dijo.

Incluso, la influencer habló sobre el interés amoroso de su hermana Gabriela. “Ya le dije a mi hermana, ya de frente saca tu visa y vente para aquí, le presentamos a medio Estados Unidos”, comentó.

“Primero tiene que dejar al chibolo y ya después solterísima, ya vamos en busca de (...) Yo pienso como Gaby no sale, no conoce a otros chicos, conoció al colágeno y dijo: ‘ya pues con él, a nada’”, agregó.

