El pasado sábado 21 de diciembre, Edison Flores y Ana Siucho sellaron su amor en una emotiva ceremonia a la que asistieron un total de 800 invitados.

Entre la lista de asistentes, estaba la periodista Lorena Álvarez, quien, además, era una de las encargadas de contar minuto a minuto los pormenores de la celebración, que fue emitida por las pantallas de Latina.

Para la fecha, Álvarez eligió un colorido vestido con bordados, pieza exclusiva de la diseñadora Claudia Jiménez. El modelo, que forma parte de la colección 'Atrapasueños’ está inspirado en los telares elaborados por las mujeres del alto Perú, dio mucho que hablar durante el evento.

Los comentarios llegaron también a sus redes sociales. Una usuaria comparó el modelo exclusivo con un mantel de navidad.

“Todo ok, pero lo que me gustó fue tu vestido. Muy colorido, parecía mantel navideño”, expresó. Este acto no fue del agrado de Lorena, quien puso en su sitio a la internauta.

“A mí me encantó. Más aún porque está inspirado en las costumbres andinas. Más que orgullosa de lucir un vestido que transmite el color y la alegría de las festividades del Perú”, le explicó.