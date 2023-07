La cantante Azucena Calvay se presentó el último sábado en el ‘Reventonazo de la Chola’ y aprovechó su visita al programa de entretenimiento para confirmar los rumores y anunciar que está embarazada.

La artista asombró aún más a sus seguidores al revelar que ya tiene ocho meses de gestación y que le faltan pocas semanas para darle la bienvenida a su bebé, quien es fruto de su relación con Jhonatan Chero, director de la orquesta ‘La reina de las despechadas’.

“Estoy muy nerviosa, pero a la vez muy contenta por el regalito que me mandó Dios, para mi es un regalo. Estoy embarazada, tengo ya ocho meses”, contó la cantante de cumbia evidentemente nerviosa.

Este anuncio dejó desconcertado a Ernesto Pimentel ya que la intérprete de ‘Dejar de amarte’ no posee una pronunciada ‘barriguita’ pese a su avanzada gestación. “No se nota, qué hermoso, es chiquitito”, sostuvo el conductor.

¿Por qué ocultó su embarazo?

Tras anunciar que se encuentra en la dulce espera, Azucena Calvay aseguró que la llegada de su bebé fue antes de saltar a la fama. Asimismo, explicó por qué decidió guardar esa noticia bajo siete llaves.

“Es varoncito (...) Por él decido formar mi orquesta, formarme como solista (...) Mucha gente me cuestiona y me dice ‘por qué ahora’, pero mi bebé fue mucho antes del inicio de mi carrera. (…) no lo comentaba porque a veces la gente, no todos, son un poco malos y evité eso”, dijo.