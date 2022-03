Con el hashtag #LaIndiferenciaTambiénEsViolencia, artistas, influencers y periodistas se sumaron a la campaña que exige la reglamentación de la Ley Nacional de Cáncer , respetando los aportes de la sociedad civil, y la actualización anual del listado complementario de medicamentos para este mal. También piden mejores tratamientos y un presupuesto de acuerdo con sus necesidades reales.

Personalidades como Mónica Sánchez, Leslie Stewart, Nicole Faverón y las periodistas Rosa María Palacios y Verónica Linares, entre otras, se manifestaron a través de sus redes sociales para señalar su preocupación por la indiferencia de las autoridades ante el recorte de fondos para la atención del cáncer de mama y la demora en la publicación de la reglamentación de la Ley Nacional del Cáncer.

Campaña exige la reglamentación de la Ley Nacional de Cáncer. (Foto: Twitter)

Esta neoplasia, a pesar de ser la segunda más frecuente en el Perú, con 19 casos diarios y la más mortal entre mujeres con 5 fallecimientos cada 24 horas, de acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer (Globocan, 2020), ha visto reducida su partida para el estadiaje y tratamiento del cáncer de mama en casi 20 millones de soles en 2022.

El estadiaje es el estudio del tamaño, ubicación y extensión de un tumor, por lo que resulta necesario para conocer la gravedad de cada caso y así planificar el mejor tratamiento

“Agradecemos el apoyo que venimos recibiendo en redes sociales, esto es necesario para que las autoridades entiendan de que la sociedad civil no se quedará de brazos cruzados esperando que la Ley Nacional del Cáncer cumpla un año sin reglamento. La burocracia no podrá detenernos. La indiferencia hacia lo que sufrimos las mujeres con cáncer es una forma de violencia ejercida desde el Estado que nos impide desarrollarnos plenamente. El Gobierno tiene una obligación para con nosotros y no descansaremos hasta que la cumplan”, señaló Susana Wong, directora de Lazo Rosado Perú.

#LaIndiferenciaTambiénEsViolencia

Menos burocracia y mejor acceso al tratamiento de calidad. Pedimos mayor empatía con las pacientes.#PorUnosCuidadosMásJustos #CáncerDeMama pic.twitter.com/f4LPTH923n — Lazo Rosado (@LazoRosadoPeru) March 9, 2022

Los colectivos también reclaman que se actualice anualmente el Listado Complementario de Medicamentos Oncológicos. Han pasado dos años desde que se inició el último proceso y esta demora impide que los peruanos accedan a mejores tecnologías que se traducen en un mejor pronóstico y mejor calidad de vida.

“Las personas que se enfrentan al cáncer tienen derecho a tener los mejores tratamientos disponibles. Es injusto y discriminador que por un trámite administrativo o por no tener una autorización aquí, los peruanos no tengamos las mismas oportunidades de superar esta enfermedad que un uruguayo, colombiano o chileno, donde sus sistemas de salud sí garantizan la continuidad de tratamientos y establece plazos para las entidades responsables de la autorización de medicina innovadora. Las autoridades deben ser conscientes que #LaIndiferenciaTambienEsViolencia y eso es lo que vienen haciendo con nosotros. Necesitamos el reglamento ya y también la actualización del listado complementario”, comentó Indyra Oropeza, presidenta de la ONG Con L de Leucemia.

La burocracia es una de las grandes barreras que denuncian las asociaciones de pacientes oncológicos. En nuestro país entre la aprobación por parte de la Digemid y la inclusión en el PNUME de los medicamentos antineoplásicos pueden pasar 20 años, cinco años más que en Colombia. Este retraso en el acceso a medicina innovadora puede traducirse en pérdidas de vidas.

VIDEO RECOMENDADO:

Isabel Acevedo niega haber alejado a Christian Domínguez de su hijo: “Hice las cosas bien”

Isabel Acevedo responde a Christian Domínguez