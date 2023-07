¡Víctima del crimen! Antonio Pavón contó su escalofriante experiencia del pasado viernes 30 de junio, cuando tomó un taxi de la calle al terminar de cenar con sus amigos. Reveló que habría sido dopado y que despertó en una combi en la puerta de su casa.

Ante las imágenes de ‘Amor y Fuego’ en las que muestran al español increpando a dos mujeres como ladronas, Pavón decidió grabar un video para aclarar el incidente en su cuenta de Instagram.

“El pasado viernes después de un almuerzo con amigos, tomando unos traguitos, sobre las 8 de la noche, procedo a retirarme. Salgo del restaurante, tomo un taxi de la calle, con toda la confianza y mi última sensación fue un dolor muy fuerte en mi cabeza y como que la vista se me iba nublando hasta perder la consciencia”, detalló.

Luego, señaló que despertó veinte minutos después en una combi con dos mujeres desconocidas en la puerta de su casa y ahí fue cuando les gritó y culpó de ladronas, ya que no las conocía de ningún lugar: “Desperté en un estado de miedo, diciendo yo qué hago aquí. Lo primero que pensé fue que me quiere robar, me han dopado, porque mi sensación era de mucho mareo”, afirmó.

Al día siguiente, el participante de ‘El Gran Chef: Famosos’ acudió a la comisaría para contar lo que pasó y se llevó con la sorpresa de que las dos féminas también habían contando su versión antes. En realidad, ellas lo estaban ayudando, ya que lo habrían encontrado tirado a mitad de la pista.

“Finalmente, entendimos que estas señoritas me vieron en mitad de la pista con un carro que avanzaba rápidamente. Ellas me ayudan, subo en la combi y me llevan a mi casa sano y salvo. Me reuní con ellas, les pedí las disculpas del caso, no son malas personas, son unos ángeles. Les agradecí con todo mi corazón, hemos quedado en buena relación”, concluyó.





