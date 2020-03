Tras perder la custodia de sus dos hijos por los escándalos en los que vio envuelta con el alcohol y las drogas, Angie Jibaja lanzó una saga de libros en PDF por Internet. La primera entrega se titula: “Angie antes que Jibaja”.

“Este libro lo comencé como parte de una terapia, y luego se convirtió en una aventura que hoy me alegra poder compartir. El escribir, me ha ayudado a liberarme de mentiras sobre lo que he hecho en la vida. También sobre lo que otros han hecho. Aquí, cuento todas esas historias que por años cargué, oscuros secretos que me dolía contar y no me dejaban avanzar”, señala la ‘Chica de los Tatuajes’ como descripción de una presentación que colgó en su página web.

“Lo más atrás que recuerdo es que… sí, si fui una pirañita, si mangué y robe de niña. Pero que aunque varios de nosotros hicimos cosas que eran más que maldades de niños, nosotros solo salíamos a buscar un mundo en donde pudiéramos sobrevivir”, dijo Angie.

A través de su cuenta de Instagram, Jibaja asegura que ha sido un trabajo bastante arduo, pero que le sirvió como catarsis. “Visiten mi página y compren mi libro,ha sido el trabajo más duro y liberador de mi vida”, escribió en su red social.

Angie Jibaja sacará una saga de 5 libros que serán publicados cada tres semanas.