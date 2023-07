Andrea San Martín continúa dando de qué hablar y además de sus constantes ‘ampays’ con Elías Montalvo, la modelo acaparó la atención de sus seguidores al confesar que quiere convertirse en madre por tercera vez.

La influencer hizo esta inesperada revelación al sumarse al reto de Instagram sobre las 10 cosas inéditas sobre tu vida. Según explicó, quisiera ser madre nuevamente, pero a través de la adopción.

“No me gusta la comida marina, no me gusta leer, no soy super sensible, soy extremadamente sensible. [...] Soy ultra mega despistada, nunca sé dponde dejo las cosas. Detesto la impuntualidad, no soporto a la gente creída, me dan demasiada cólera. Extraño dar de lactar demasiado. Quisiera adoptar un bebé más adelante” , fueron algunas de las confesiones de la exchica reality.

(Foto: @mama.porpartidadoble)





Se luce cariñosa con Elías Montalvo:

Andrea San Martín y Elías Montalvo volvieron a ser captados en apasionados besos durante la ‘Marcha Día del Orgullo 2023′, sin embargo, ninguno ha querido hacer oficial una relación.

Al ser cuestionado sobre su orientación sexual, Elías Montalvo negó que esté intentando fingir una relación con Andrea San Martín y reafirmó que solo se trató de un beso.

“En ningún momento estoy esperando que la gente me vea como hétero o como bisexual o como gay porque a mí me vale...”, sostuvo Elías para las cámaras de ‘Instarándula’ de Samuel Suárez.