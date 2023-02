Duda de su palabra. Magaly Medina no cree que Christian Yaipén no haya visto a sus fanáticos, quienes tocaron la ventana del bus del ‘Grupo 5′ para pedirle un saludo. La ‘Urraca’ arremetió contra el cantante por ignorar y cerrar la cortina.

Como se recuerda, el Grupo 5 es una de las agrupaciones musicales más populares en el Perú, incluso viene realizando una gran cantidad de conciertos en los últimos años. No obstante, Christian Yaipén se volvió viral en redes sociales luego de tener una curiosa reacción con unos fanáticos que intentaron llamar su atención.

En el video se ve a Christian Yaipén sentado al interior del bus del ‘Grupo 5′, mientras que unos fanátivcos le pedían un saludo tocándole la ventana. Sin embargo, él se acercó, hizo como que no veía y cerró la cortina, despertando la indignación en los cibernautas, por lo que después explicó lo que pasó.

Según Christian Yaipén, la luna del bus es polarizada, pero al revés, por eso no se puede ver de adentro hacia afuera. Por eso, como no vio a sus seguidores, decidió cerrarles la cortina, pero esta excusa no es creíble para Magaly Medina: “Su justificación es tonta, no es verdadera”.

@erwin.valenzuela Christian Yaipén, cantante del Grupo 5, aclara presunto desaire a fanática difundido en redes sociales. Señala que polarizado del bus fue colocado al revés y, por ello, la seguidora lo veía, pero él no a ella. @Grupo 5 ♬ sonido original - Erwin Valenzuela









La ‘Urraca’ afirmó que ella ha usado autos con lunas polarizadas durante muchos años, por eso afirmó no creerle nada al menor de los Yaipén: “Sí, puedes ver hacia afuera a mí, no me va a decir que no, lo único que tenías que hacer es mover tu manito, sacas una sonrisa y agradeces porque esas dos personas que están ahí por ti, puede ser que mañana ni se acuerden de quién eres”, remarcó.

Finalmente, la comunicadora añadió que como un personaje público, debe respetar más a sus fanáticos: “Hay que acordarse que uno no es nadie sin su público” , además añadió que debería agradecer que haya personas que lo siguen, ya que la fama llega y se va.

VIDEO RECOMENDADO