El certamen Miss Perú La Pre se ha visto envuelto en la polémica luego que exparticipantes se pronunciaran a través de sus redes sociales y denunciaran una presunta irregularidad en la elección final de las participantes Kyara Fujimori, Gaela Barraza, Alondra Huarac y Mía Loveday.

Ante esto, la hija de Nílver Huarac decidió salir al frente para responder a la polémica iniciada por sus excompañeras. Según dijo, no se enfoca en lo negativo y le provoca “risa” las críticas en su contra.

“Más que enfocarse en lo negativo, fue enfocarse en lo positivo que es trabajar y poder ayudar a más personas a través de esta plataforma. Yo estoy muy feliz y dispuesta a hacer todo lo que tenga que hacer, todo lo bueno”, señaló Alondra al diario La República.

“Vamos a crecer mucho como personas y vamos a demostrar que nosotras nos ganamos esto. La verdad me da risa, como dije las personas hablan porque tienen boca y me apena mucho por esas personas. Es mejor quedarse callado que hablar cosas que no son”, agregó la joven finalista del Miss Perú La Pre.

Por otro lado, Alondra Huarac también le envió un mensaje de agradecimiento a la directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton; y le deseó lo mejor a sus excompañeras.

“Yo espero que puedan encontrar la felicidad, me siento muy feliz, conocí a personas increíbles y estoy muy emocionada. Muchas gracias Jessica, gracias Mónica por darme esta oportunidad”, dijo.

