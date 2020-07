La protagonista de la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, Alondra García Miró envió un contundente y extenso mensaje a sus seguidores de redes sociales para no bajar la guardia frente al inicio de la cuarentena focalizada causada por la pandemia del nuevo coronavirus.

La actriz recordó, a través de su cuenta en Instagram, que el virus SARS-CoV-2 sigue entre nosotros y pidió a sus seguidores no salir de sus casas si no es estrictamente necesario.

“Espero que ustedes y sus seres queridos estén bien y que sigan así. Por eso, desde el fondo de mi corazón quiero pedirles que POR FAVOR no bajemos la guardia frente a esta pandemia nos está tocando vivir. Que mañana se acabe la cuarentena no significa que el virus ya no está entre nosotros. A pesar de todas las medidas para contener el contagio, somos el undécimo (puesto 11) país con más muertes en el mundo. Por ello, les ruego que seamos responsables y cuidadosos con salir de casa. Responsables con NO SALIR si en realidad no es necesario”, escribió García Miró.

“Entiendo la necesidad de salir por trabajo y también de compartir con nuestros familiares y amigos, pero el distanciamiento social es la mejor manera de cuidarnos. Los jóvenes tendremos menos probabilidad de enfermarnos gravemente pero no de ser portadores asintomáticos. Son muchos los casos de personas que nunca tuvieron síntomas pero que contagiaron a sus seres queridos sin saberlo. En caso tengamos que salir de casa, seamos cuidadosos y estemos atentos con mantener la distancia, tener bien puesta la mascarilla y lavarnos las manos constantemente. Es difícil vivir con todas estas medidas, claro que sí, pero no imposible”, añadió la novia del futbolista, Paolo Guerrero.

Alondra señaló que “nada es imposible en esta vida si uno le pone ganas y son justamente esas ganas las que todos debemos tener para erradicar el virus”. Y precisó que todas las medidas de salubridad que dicta el gobierno son nuestra mejor defensa para enfrentarnos al virus. “Depende de uno mismo el mantenernos sanos”, finalizó.

