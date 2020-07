Diego Simeone no ocultó su sorpresa al ver como Antoine Griezmann fue ‘maltratado’ este martes en el Camp Nou, cuando Quique Setién dispuso que ingrese en el final del duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona por la fecha 33 de LaLiga española, con el partido prácticamente resuelto y a punto de terminar.

Muchos consideraron que darle tan pocos minutos al delantero francés fue un desacierto y el estratega 'colchonero' parece pensar lo mismo, a pesar de evitar opinar sobre el tema.

El ‘Cholo’ no quiso pronunciarse sobre la poca actividad para su exdirigido en el compromiso, pero dejó clara su posición desde la zona técnica del escenario azulgrana, en el preciso momento de la reaparición de Griezmann como rival del Atlético, donde brilló bajo la dirección del argentino.

La reacción inmediata de Simeone al cambio tardío fue captada por canal español Vamos, que difundió imágenes en las que se ve asombrado al DT mientras Griezmann se alista para ingresar al partido.

Con las manos en la cintura y mordiéndose los labios, el entrenador del Atlético evidenció no entender que se desperdicie el talento del atacante galo en Barcelona, club que pagó 120 millones de euros para quedarse con Griezmann y ahora no le brinda oportunidades.

Setién explicó su decisión

Luego del empate 2-2 entre Barcelona y Atlético de Madrid, el entrenador del conjunto azulgrana señaló que su intención no fue ‘humillar’ a Griezmann.

“A Griezmann le veo bien, pero no pueden jugar todos. Estaba la opción de no sacarlo, pero siempre piensas que al final un jugador así te puede hacer algo. Normalmente no hago cambios tan tarde. Sé que es duro. No le pediré disculpas, pero entiendo que se pueda sentir mal y yo también me siento mal por él porque es un gran futbolista y una gran persona”, argumentó Quique Setién.

