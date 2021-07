Este martes 20 de julio, Allison Pastor habló fuerte y claro de lo que pasó en “Reinas del Show” el pasado fin de semana. Esto luego que su esposo, Erick Elera, criticara al programa por supuestos desaires a ella.

“Mi frustración es por las cosas que me han pasado. Sacan que tengo algo contra Korina (Rivadeneira), yo no tengo nada contra nadie”, aseguró Pastor a “América Hoy”.

Tras ello, Pastor se quebró y aseguró que solo busca hacer una buena presentación en todas las ediciones de “Reinas del Show”. “Yo solo quiero decir que soy una buena persona y no voy a permitir que nadie me humille y me haga sentir mal”, sentenció entre lágrimas.

Allison Pastor no pudo evitar quebrarse al hablar de la frustración que le genera todo lo que se ha dicho sobre ella y su participación en el programa Gisela Valcárcel. (Fuente: América TV)

Daniela Camaiora dio a luz a su primera bebe

Mediante sus redes sociales, la actriz Daniela Camaiora contó que el pasado 18 de julio nació su primera bebe por parto natural.

“Esto está siendo mágico, hasta ahora no entiendo cómo he tenido a toda esta criatura dentro de mi cuerpo y cómo ha podido salir ‘por ahí', pero lo hice, traje vida al mundo, y soy inmensamente feliz”, contó la actriz sobre la experiencia.

Mario Hart es tendencia en redes sociales

El chico reality Mario Hart se convirtió en tendencia en redes sociales luego que Pedro Castillo fue proclamado como presidente electo del Perú el pasado lunes.

“Soy tendencia en Twitter junto con (Pedro) Castillo, el día que lo proclaman presidente. Gracias por tenerme siempre presente, Perú. ¡Los amo!”, comentó en su cuenta de Instagram.

Hart apoyó abiertamente a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta de la Elecciones presidenciales 2021 y había anunciado que se iría del país si ganaba Castillo.

