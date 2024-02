Pone las manos al fuego. Erick Elera rompió su silencio y no dudó en arremeter en contra de las personas que especularon sobre un supuesto ‘ampay’ entre él y su compañera Melissa Paredes . Ante ello, su esposa Allison Pastor aseguró que el actor nunca le dio motivos de deslealtad y que tampoco le perdonaría una infidelidad.

Como se recuerda, en la última semana, varios personajes de la farándula se han puesto en aprietos luego que se especulara diversos nombres vinculados a un ‘ampay’, entre ellos el de Erick Elera.

“No tengo nada que hablar sobre eso, son estupideces. Hoy en día pueden decir cualquier cosa, pero ustedes ya saben como soy y no tengo nada más que decir sobre eso. No voy a negar que esto no deja de ser incómodo. Es fastidioso que mucha gente esté dando por hecho algo que no existe”, dijo para el programa ‘¡Todo se filtra!’.

Incluso, Allison Pastor no perdió la oportunidad para asegurar que confía en el amor y lealtad del padre de su hijo. “Es un tema que no me interesa, conozco el trabajo de mi esposo, conozco su entorno y lo acompaño a su trabajo. No podría tener alguna inseguridad”, mencionó la exchica reality.

Por otro lado, aseguró que “jamás perdonaría una infidelidad” por parte de su esposo.

