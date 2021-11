El cantante Alexander Blas se encuentra emocionado con el éxito de su nuevo tema “Otro ocupa mi lugar”, un cover de Miguel Gallardo que ha sido adaptado a su estilo a ritmo de cumbia romántica y que ya se ubica en los primeros lugares de reconocidas emisoras de nuestro país.

A esto se suma que su canción ha logrado convertirse como uno de los mejores playlist liderando a nivel nacional. Lo mismo sucedió con su anterior éxito, “Adoro”.

“Estoy feliz por la aceptación del público. ‘Otro ocupa mi lugar’ ya suena en las mejores radios de nuestro país. No tengo como agradecerle el cariño que el público me brinda. Por eso alistó más de una novedad para mis seguidores. No me detengo ante nada y menos a mis sueños”, expresó.

SE VIENE SU PRIMER ÁLBUM

El artista y empresario, también conocido como el “Príncipe de Gamarra”, está ultimando detalles para lo que será su primera producción discográfica. Esta se lanzará a inicios del próximo año.

Alexander Blas es cantautor y compositor. Realizó su primer disco en Miami, Puerto Rico y Lima y esto le permitió tener participación de algunas figuras de talla internacional como el grupo Trébol Clan, Marcos Llunas, Pablo Ruiz y María Fernanda ríos. Sin embargo, el destino lo colocaría en los géneros con los que siempre estuvo identificado, la balada y la cumbia romántica.

Su primer sencillo lanzado “Quédate” fue tema principal de una novela peruana y también se pudo escuchar en radios de baladas y cumbias. Su segundo single “Te necesito”, también fue utilizado para acompañar tres novelas peruanas.

Después vendrían temas como “Llévate” y “Todo cambió” que le permitieron participar en eventos internacionales como el Festival “Calle 8″ en Los Ángeles - California.

VIDEO RECOMENDADO

Tito el Bambino y Lenny de la Rosa lanzan el tema "Si nos pasamos de tragos"