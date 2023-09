El conductor de televisión Aldo Miyashiro rompió su silencio por el ‘ampay’ que protagonizó hace más de un año con Fiorella Retiz, a raíz de que la exreportera lo culpara por las amenazas que viene recibiendo.

Retiz, en el programa de Magaly Medina, reveló que recibe llamadas amenazadoras y culpó de este suceso a Miyashiro.

“Me llaman para alertarme, para decirme que tenga cuidado, que se preocupan por mí, que me estaban siguiendo. (…) Si me llega a pasar algo a mí, a mi hijo o a mi familia toda la culpa se la adjudico a Aldo Miyashiro. Una cosa es que primero quiera hacer algo con su vida y otra cosa es que quiera hacer algo con la mía.”, reveló.

En respuesta, Miyashiro utilizó los últimos minutos de su programa para negar alguna amenaza.

“Nunca en mi vida he amenazado a nadie, jamás, mucho menos con alguien con quien tuve un vínculo laboral, amical (...) Estuve callado, asumí las consecuencias de mi error en todo sentido, desde las emocionales, familiares, sociales, económicas, en mi vida he amenazado a alguien, no lo hice en 47 años, por qué lo haría ahora”, expresó.

Finalmente, el conductor dijo que no permitirá ese tipo de declaraciones en su contra y que evalúa tomar acciones legales.

“No voy a permitir que se me atribuyan conductas delictivas, si esto continúa -espero que no- tendré que revisarlo con un abogado y tomar acciones legales contra los medios y las personas que intenten decir que he cometido un delito”, finalizó.

Aldo Miyashiro realiza reclamo en vivo