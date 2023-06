Luego de recibir una avalancha de críticas por presuntamente conducir su programa ‘La Banda del Chino’ en estado de ebriedad, Aldo Miyashiro decidió salir al frente para defenderse y explicar lo que realmente sucedió.

El actor aseguró en una entrevista con El Comercio que su comportamiento extraño no fue porque se encontraba ebrio. Sin embargo, terminó reconociendo que tomó una cerveza en las celebraciones por el Día del Padre.

“ No estaba ebrio. Estoy tomando un quemador de grasa para bajar de peso , pues necesito reducir algunos kilos para una ficción, y, lamentablemente, no me había acordado que no podía mezclarlo con alcohol. Es peligroso, es una bombaza. Y ayer por la celebración del Día del Padre tomé una cerveza”, confesó el actor.

Aldo Miyashiro rechazó las críticas en su contra y reiteró que no se encontraba borracho como señalan en las redes sociales.

“Me sorprende ahora que digan que estuve ebrio cuando ni siquiera se me ve así. Estuve hablando más lento, pero no dije nada incorrecto, tampoco le falté el respeto a alguien. Y si hubiese estado ebrio, lo diría. Y si le hubiese faltado el respeto a alguien, le pediría disculpas. Es más, cuando tomo algunas copas lo comento al aire”, aclaró.

¿Aldo Miyashiro condujo su programa con unas copas de más? Pues eso parece, y @rodgonzalezl nos los mostró en su IG #Amoryfuego pic.twitter.com/WzlpapKeDU — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) June 16, 2023