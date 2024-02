Pamela Franco vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras presentarse en el programa ‘Mande quien mande’, luego del ‘ampay’ entre Christian Domínguez y Mary Moncada . La cantante de cumbia confesó que aún ama al padre de su hija.

La modelo asegura que no se arrepiente de su relación con el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’. “Yo moría por ser madre. Cuando yo conozco a Christian conocí a un hombre bueno, un buen hijo y un buen padre. Él tenía los mismos deseos conmigo, porque nuestra niña fue planeada. Y me dije, es el momento de ser madre y no me arrepiento. No cambiaría nada, porque lo mejor fue tener a mi hija”, mencionó.

Ante ello, María Pía Copello le consultó si aún sentía amor por Christian Domínguez. “El amor no se va de la noche a la mañana. Es el papá de mi hija, y no podía decir que no por una cólera, porque el tiempo me ayudara a saber lo que pasara, no como pareja sino como padres. Ahorita no podría decir que no lo amo, porque sí lo amo”, dijo la cantante.

“Todavía amo a Christian. El capítulo con Christian ha sido el más importante”, confesó.

ADMITE RELACIÓN CON CHRISTIAN CUEVA

Avanzada la entrevista, Maria Pia Copello le habla sobre su cercanía con Christian Cueva. La cantante de cumbia admite que sale con el futbolista, quien en ese momento ya se encontraba en una relación de años con Pamela López.

“Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteó y digo ‘¿qué me pasó?’. Lo mismo de siempre. Me dijo que no estaba. Había cosas que me hacían pensar que ya no estaban”, revela Pamela Franco.

