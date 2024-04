Toda historia tiene dos lados. La producción nacional ‘Chola Chabuca’ cumple una semana de estreno y ya cuenta con más de 120,000 espectadores. Para los que hemos leído el libro ‘Canto de dolor, no repitan la canción’, de Alex Brocca, y visto la película de Ernesto Pimentel, podemos notar que el producto cinematográfico y el escrito se contradicen, aunque no dejan de compartir similitudes.

El amor de ambos actores nació entre tablas de teatro, en medio de la búsqueda de nuevas oportunidades para adquirir mejores papeles en el teatro y entrar a la televisión. El romance se dio cuando se vivía el máximo hostigamiento y rechazo a la comunidad gay, lo que dificultaba que vivan su romance públicamente.

A diferencia de la sufrida vida que nos presenta Brocca en su libro, la cinta nacional nos muestra un perfil totalmente distinto, dejando al bailarín como narcisista, celoso, egocéntrico y mantenido. Es presentado como una persona tóxica que llegó a la vida del famoso conductor para minimizar su caracterización de la ‘Chola Chabuca’ y aparecer cuando necesitaba dinero.

Nos retrata a un Alex que no envidiaba la fama de su pareja mientras que el libro nos dice que era el humorista quien no permitía que su conviviente progrese en su vida profesional y ponía en duda su talento.

El autor del libro admite que en reiteradas ocasiones ejerció violencia física hacia Ernesto, a quien tacha de promiscuo e infiel. En la película esto se invierte y nos señala que es Brocca el que engañaba al cómico.

En el filme estrenado el pasado 11 de abril es Brocca quien dice que la apariencia del productor le daba “asco” y por ello rechaza regresar con él. Cosa distinta se lee en el libro, donde el escritor nos cuenta que fue Pimentel el que no quería saber nada más de él por estar supuestamente absorbido por la fama, por lo que prefería dejar su pasado atrás, incluido la persona que lo había “amado y cuidado” y entregado sus últimos años de vida.

'Chabuca' se consolida como la película número uno en todo Perú.

Sobre las coincidencias

Hace más de 20 años, Ernesto Pimentel anunció que era portador del VIH en televisión nacional. Al revelar cómo fue que se realizó la prueba de Elisa habló en singular: “Cuando me enteré que era VIH positivo, mi primera reacción fue averiguar cuanto costaba un ataúd y me di cuenta que no contaba con dinero ni para morirme”, dijo en esa oportunidad. Sin embargo, en su propia película nos muestra que recibió la noticia junto a Brocca y ambos se mostraron más unidos que nunca. Algo muy similar a lo que nos narra el desaparecido bailarín en su hoy popular libro.

Otra similitud entre el filme y el libro se da cuando muestran que es Alex Brocca quien llega con sus resultados al camerino del animador y le informa de su resultado positivo a VIH. Es Pimentel quien lo consuela.

Otro detalle que nos da luces de cómo vivieron su relación son las pequeñas discusiones a raíz del desorden de Pimentel y el orden de Brocca. Esto se muestra en ambas creaciones.

Además, el rodaje nos recuerda una entrevista que también se menciona en el libro. El bailarín se presentó en el set de Magaly Medina y mantuvo una conversación extensa con ella en septiembre de 2004. En esa oportunidad le revela varios detalles de su largo amor con el artista, el cual duró más de 10 años.

Brocca murió en septiembre del 2004, en el hospital San José del Callao, a los 39 años. Su deceso se produjo debido a complicaciones respiratorias originadas por una bronconeumonía. Su salud estaba resquebrajada por un cáncer de ganglios y por el sida.

Ernesto Pimentel contestó a sus detractores

Ernesto Pimentel expresó su felicidad y agradecimiento por el éxito que el filme ‘Chabuca’ está teniendo en los cines peruanos. Sin embargo, el artista también se pronunció sobre las críticas que ha recibido la película.

“Esta película ha sacado a la luz a muchos críticos que utilizan calificativos inadmisibles para esta época que me hieren. Yo dejo todo en manos de Dios y agradezco al público que me defiende. Siempre digo que debemos ser tolerantes. Los invito a ver la película para que puedan formarse su propia opinión”, comentó Pimentel.

