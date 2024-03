En una reciente entrevista, Lita Pezo expresó todas las emociones que vivió tras la final del Festival de Viña del Mar, en la que perdió ante sus adversarios de México y España. Aunque la peruana se había consolidado como una de las favoritas, recibió uno de los peores puntajes en su última presentación.

“Agradecer por el apoyo que me han brindado, al público por las buenas vibras que nos han dado hasta el último momento y a las personas que también me han conocido a raíz del festival por darme su apoyo incondicional, ha sido emocionante. Los concursos son así. Un concurso no nos define, felicito a mis compañeros porque todos han sido extraordinariamente buenos y como dije llegar a la final era mi mayor expectativa, yo seguiré entregando el corazón hasta que Dios me dé la vida”, dijo para Trome.

La intérprete de ‘Luchadora’ aseguró que seguirá trabajando en su carrera para dar lo mejor de sí misma a sus seguidores y no descartó estar presente en otros grandes festivales musicales.

“Esto es un impulso para seguir trabajando, para seguir puliendo detalles, el camino es bastante largo espero más adelante hacer mucho más cosas con mi proyecto musical. (…)no sé si acabó mi etapa de concursos no lo puedo decir, no sé qué me depara el destino, todo tiene su momento”, concluyó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO