Libido está a un paso de hacer historia en favor del rock peruano. Máster Live, empresa encargada del reencuentro de la banda, anunció que a la fecha se han vendido 33 mil localidades, con lo cual quedan menos de 6 mil entradas para llenar el Estadio Nacional el próximo 06 de Julio. Los boletos aún pueden adquirirse en Teleticket, pero sin lugar a dudas los integrantes del grupo celebran la noticia.

Cabe señalar que el anuncio de Libido: La reunión se produjo a fines de enero del presente año y la preventa de los tickets semanas después. La respuesta del público de un tiempo a esta parte ha sido como se esperaba. ¨Nos emociona, estamos agradecidos que los fanáticos respondan tan bien. Faltan meses para el esperado reencuentro, pero dentro de poco con la ayuda de nuestros seguidores, vamos a anunciar el sold out. Eso es importante para la historia de toda la familia que conformamos Libido¨, señala Salim Vera, vocalista del grupo.

Toño Jauregui, añadió que esta noticia es importante para el rock nacional pues una banda como Libido no ha tenido una respuesta tan abrumadora en poco tiempo. ¨Tomemos en cuenta que el reencuentro de Libido no se produce en años. Con respecto a otros colegas de la música, no creo que se haya visto una respuesta tan importante con una banda nacional. Y es vital tomar en cuenta esta reunión porque nos deja en claro que al peruano le gusta lo suyo. Estamos más que felices¨, subrayó.









NOSTALGIA Y SORPRESAS EN EL NACIONAL

Cabe señalar que Libido: La reunión, tendrá una noche de muchas emociones. Sin adelantar detalles, Manolo Hidalgo adelantó que es una reunión de sorpresas inesperadas. ¨El público puede estar convencido que esta noche no será una tocada como muchas otras. Libido regresa para sumergirnos en un espacio de mucho amor, de buenas canciones y del reencuentro de una familia. Disfuncional, si, pero al final juntos con un maravilloso propósito. Hacer música¨.

Jeffry Frischman no descartó que en Libido: La reunión se convoque a otras figuras nacionales para cantar algún tema juntos. “Todo lo tenemos bajo siete llaves, pero no es una mala idea tener a otros colegas en esta gran noche. No queremos adelantar nada, porque buscamos que todo sea una noche mágica de sorpresas. El Nacional será una verdadera velada de nostalgia. Lo que sí está claro es que el público podrá disfrutar de todos los temas de Libido. Acompañado de un juego impresionante de luces, sonido y una puesta en escena nunca antes vista”.





