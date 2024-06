“Me propusieron un vehículo 100% eléctrico a US$36,000 que supuestamente me va a permitir gastar menos en combustible, pero, haciendo números, con ese precio no compensa. Y si le sumo lo que voy a tener que pagar cuando deba cambiar la batería, peor”, me dice un taxista a la consulta de si cambiaría su auto a gasolina por uno eléctrico.

Justamente, el precio es una barrera para que en nuestro país se masifique el uso de los autos eléctricos. Y esto no es por moda ni para beneficiar a ninguna marca, sino por la necesidad de mejorar la calidad de nuestro aire, así como depender menos de los combustibles que importamos.

Desde el Congreso, dos comisiones alistan un par de iniciativas que promueven el uso de autos eléctricos. La Comisión de Economía ha aprobado el dictamen 1054, “Ley de fomento y desarrollo del transporte verde y cero emisiones a nivel nacional”, que agrupa 20 propuestas legislativas que hacen referencia a la electromovilidad. Asimismo, la Comisión de Transportes tiene en evaluación otro dictamen que propone la “promoción de la electromovilidad en el Perú”, que engloba a 10 proyectos más.

Los especialistas y participantes del sector saludan las normas por los objetivos que persiguen. Sin embargo, señalan que requieren que se medite su alcance sobre las tecnologías que se busque promover.

“El proyecto (de la Comisión de Economía) es bueno porque está incentivando el uso de la electromovilidad y el gas (natural) para el transporte privado y público. Sin embargo, debería considerar a los híbridos, ya sean puros o enchufables”, dijo Erick García, exdirector de Energía del Minem.

“Vemos al dictamen (de la Comisión) de Economía como un buen paso”, agregó Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), pero, al igual que García, consideró que la iniciativa tiene oportunidades de mejora.

PROPUESTAS INCOMPLETAS

¿Cómo hacemos para tener un vehículo con tecnologías electrificadas más asequible y que promueva la competencia? El proyecto de la Comisión de Economía propone incentivos tributarios para la importación y venta de vehículos 100% eléctricos (BEV, por sus siglas en inglés) y a gas natural. Estos incluyen la exoneración de IGV, ISC e Impuesto al Patrimonio Vehicular por 10 años.

También propone la depreciación acelerada, así como medidas para desarrollar la infraestructura destinada a la operatividad de estas unidades.

Sin embargo, no toma en cuenta que la participación de vehículos 100% eléctricos es ínfima y que dentro de la categoría de tecnologías electrificadas existen también los autos híbridos enchufables (PHEV), así como no enchufables (HEV), que están siendo demandados por las personas por su contribución con la reducción de la contaminación.

En lo que va del año, apenas el 3.3% de los vehículos vendidos fueron con tecnologías electrificadas. De estos, solo el 6% son unidades 100% eléctricas y la diferencia son híbridas. Por ello, estas últimas deben ser incluidas en el proyecto de electromovilidad, según los especialistas.

“Este no es un tema de marcas de vehículos, sino que se está usando gasolina y diésel, que contaminan. Entonces, aquellas medidas que ayuden a reducir su consumo y a incluir nuevos vehículos que emitan menos. Ya estamos dando un paso adelante”, sostuvo García.

COSTOS FISCALES

El Ministerio de Economía se ha opuesto a los incentivos tributarios, argumentando que van en contra de los lineamientos de su política tributaria.

Sin embargo, para el exviceministro de Energía Arturo Vásquez, si se busca hacer un cambio en el parque automotor y reducir la contaminación, sí se justifica la medida. Dijo que una de las razones para la oposición del MEF, además de la recaudación, es el hecho de que Petroperú perdería compradores y lo que necesita el Ejecutivo es que la empresa estatal venda.

Vásquez se mostró a favor de incluir a los vehículos híbridos y de todas las marcas dentro de los incentivos de la norma. No obstante, indicó que el tratamiento puede ser diferenciado en función del factor de nocividad de los combustibles. Un ajuste similar sobre los incentivos propuso García.

