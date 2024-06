La cantante británica Adele sorprendió a sus fans tras irrumpir su concierto en Las Vegas para arremeter contra uno de los asistentes que lanzó un comentario en contra de la comunidad LGBT+.

La intérprete de ‘Rolling in the deep’ no pudo ocultar su enojo y confrontó al sujeto que gritó desde la audiencia “Pride sucks”, que en español quiere decir: “¡El orgullo apesta!”.

“¿Qué fue eso? ¿Acabas de decir ‘el orgullo apesta’?”, increpó la cantante evidentemente indignada. Tras ello continuó increpándolo desde el escenario: “¿Viniste a mi maldito show solo para decir que el orgullo apesta? ¿Eres estúpido? No seas tan ridículo”.

Adele censuró el comentario ofensivo del espectador y aprovechó esta situación para rechazar la homofobia y reiterar su apoyo a favor de los derechos de los integrantes de la comunidad LGTB+.

“Si no tienes nada agradable que decir, cállate, ¿de acuerdo?”, exigió la cantante que se llevó todos los aplausos del público.

El video de este incidente no tardó en hacerse viral en las redes sociales y, como era de esperarse, se desataron opiniones divididas entre los internautas. Sin embargo, muchos elogiaron la actitud de Adele para dar a conocer su posición en este tema.









