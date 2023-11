¿No quiere rencillas? Los seguidores del programa ‘Esto es Guerra’ se mostraron felices con la llegada de Katia Palma a la conducción, en reemplazo de Johanna San Miguel , quien se encuentra alejada del reality por asuntos personales.

La actriz llegó en una camioneta de lunas polarizadas, custodiada por personal de seguridad. “Gracias a todo el público por el cariño”, empezó diciendo.

“Gracias a los Combatientes y Guerreros por dejarme acompañarlos unos días para no solo divertirnos, sino para sentir la verdadera competencia”, agregó.

Ante ello, no dudaron en consultarle sobre la polémica con Johanna San Miguel, Katia afirmó que no se iba a meter con ‘la señora Queca’. “He venido a cumplir una misión. He venido para hacer que los combatientes lloren un rato”, dijo la exjurado de ‘Yo Soy’.

