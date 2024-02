En estos días de fuerte sol por el verano, nadie es ajeno a los daños a la piel. Por ello, Leslie Stewart no dudó en compartir su experiencia cuando le diagnosticaron un melanoma, un tipo de cáncer a la piel que logró vencer gracias a la evaluación preventiva.

La actriz contó que una de las consecuencias de esta enfermedad fue su prolongada exposición al sol cuando era adolescente, por lo que pidió a los peruanos tomar sus precauciones al momento de salir a la calle.

En 2015, Leslie acudió al médico debido a molestias que sentía en el pecho y porque su papá, previamente, había sufrido cáncer de piel. “Tenía lunares que comenzaron a cambiar de tamaño y me dolían, fui a que me realicen una biopsia y determinaron que era un melanoma, si no la sacas, se vuelve realmente un cáncer”, dijo la artista.

Stewart, también, mencionó las zonas de su cuerpo que más protege de los rayos solares. “Tengo sensibilidad, sobre todo en la zona del pecho, pero también me cuido el cuello, la cara y los hombros”.

Por otro lado, la actriz reveló que en su época de adolescencia no se cuidaba la piel cuando estaba bajo el sol por un tiempo prolongado. “Soy playera y antes no existía mucho conocimiento sobre la radiación, de chiquita me tiraba Coca Cola y jugo de naranja para broncearme”, contó a Perú21.

“Estuve muchos años así, hasta que fui creciendo y por mi trabajo, por una continuidad también en los personajes, no te puedes estar bronceando tanto. Ahí comencé a tener más cuidado”, agregó.

Finalmente, la actriz recomendó a la población no exponerse al sol sin protector, lentes de sol, gorro y sombrilla si se van a la playa.

