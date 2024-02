Desde los ocho años, su gracia y carisma la destacaban entre las niñas de su edad. Al llegar a los 12 ya estaba logrando sus primeros títulos en certámenes escolares, donde se premiaban la simpatía y desenvoltura. Tres años más tarde daría el paso a los certámenes regionales de San Martín, una región muy acostumbrada a celebrar las festividades acompañándolas de concursos de belleza.

Estos primeros pasos de glamour y pasarelas despertaron en Maricielo Gamarra Alvarado un interés por continuar una carrera en el modelaje. No iba a ser nada fácil: largas horas de incomodidad en favor de la belleza o lo que conocemos de ella, exigencia en su imagen personal, compartir su tiempo con su carrera de comunicadora; y lo peor, exposición a críticas.

A sus casi 25 años irrumpió en la escena de los certámenes nacionales como un huracán. Fue la primera finalista del Miss Perú 2020, después de Janick Maceta, lo que le brindó el pase para representar al Perú en el Miss Grand Internacional, posicionándose entre las 20 mejores.

Luego de un breve y necesario receso de dos años y medio, a sus 28, Maricielo volvió para demostrar que su destello no había perdido ni un ápice de intensidad. Su regreso fue todo menos discreto: la joven, natural de Tarapoto, conquistó el codiciado título de Reina Hispanoamericana 2023-24. Su logro, un impresionante back to back para Perú en el certamen internacional, mantuvo la corona en casa después del éxito de su compatriota Arlette Rujel.

“Me criticaron por no saber inglés, tener el cabello lacio y no con ondas, detalles banales en que las personas se centran”. (Foto: Martín Pauca /P21).

Han pasado dos semanas desde que te llevaste la corona. ¿Fue como te lo imaginaste?

Llegué a Santa Cruz en Bolivia con la mentalidad de ganar. Aunque al principio sería difícil, sabía que no era imposible porque, en 2021, México logró el back to back y podía volver a pasar. El día final de la competencia me salió un recordatorio que escribí: “a ganar y competir con el corazón”, esa frase la anoté un mes antes de concursar.

¿A qué edad comenzaste con los reinados de belleza?

Desde pequeñita, a los 8 años era muy desenvuelta. A los 12 años gané mi primera corona en mi primer año de secundaria. Luego obtuve el Miss Quinceañera al concursar con varias chicas de la región de San Martín. En 2014 me coroné Miss Tarapoto y cuando estuve en la universidad gané el Miss Cachimbo. Empecé los certámenes nacionales casi a los 25 años: primera finalista del Miss Perú 2020 y después elegida como Miss Grand Perú 2020.

“Tengo 28 años, aunque me cueste decirlo, pero parezco de 23. Soy el tercer signo del zodiaco, pero no tengo mucho de géminis, tenía que nacer en cáncer. Mi mamá siempre me dice que me adelanté un mes, nací el 27 de mayo”. (Foto: Martín Pauca / P21).

¿Estos concursos pueden mejorar la autoconfianza de las participantes?

Totalmente. Participar de los certámenes me ayudó a no tomar las cosas de forma personal. Cuando concursé en mi primer nacional me criticaron. Pero aprendí que no le vas a gustar a todo el mundo. He aprendido a aceptar los buenos comentarios, así como las críticas constructivas… Me criticaron por no saber inglés, por usar los mismos aretes en diferentes entrevistas, por tener el cabello lacio y no con ondas, detalles banales.

¿Cómo manejas la ansiedad en eventos importantes como estos?

Cuando era la entrevista con los jurados, el 95% de concursantes estaban siguiendo la transmisión desde sus celulares para ver cómo lo hacían las demás. Yo me enfoqué en mí y pedí a Dios que me ilumine. Mi secreto para tranquilizarme es pensar en los bonitos recuerdos de mi niñez, me ayuda un montón, lo he usado desde el Miss Perú.

¿Sientes una carga pesada al representar a todo un país?

Sí, hay que ser muy cautelosos en la forma en cómo se dicen las cosas, pero somos humanos y cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Eso sí, siempre manteniendo la esencia.

Los certámenes son cuestionados por promover estereotipos de belleza…

Sí, pero hay cambios. Por ejemplo, el Miss Universo eliminó el límite de edad, que era hasta los 28 años, y la regla que prohibía participar a las mujeres casadas y con hijos. Apoyo la inclusión en todas sus formas y estoy feliz de ver a estas personas poder cumplir sus sueños.

¿Volverías a participar en el Miss Perú?

Sí, pero ahora quiero concentrarme en mi reinado que es de un año.

"Tengo el proyecto Destino Perú, para promover la cultura, la gastronomía y la riqueza ancestral, la meta es trabajar con Promperú”. (Foto:Martín Pauca/P21).

En estos últimos años desapareciste de los certámenes. ¿Qué te motivó a regresar?

El año pasado me entró el ‘bichito’ de volver a los certámenes, y esa conexión me llevó a aceptar el reto de volver a competir. Me gusta el concepto que tiene Reina Hispanoamericana porque promueve la cultura y yo hago eso en mis redes sociales. He viajado a diferentes lugares del país porque me gusta compartir contenido turístico y cultural de los lugares a donde voy.

¿Retornar a los concursos se te hizo menos complicado que al principio?

No, al quinto día de las clases de pasarela tenía los pies destruidos, el talón me dolía por andar con los tacos todo el día, un poco más y me dormía con ellos. La primera semana tuve que usar un spray para minimizar el dolor porque era complicado. Ahora los tacos son mis pantuflas.

¿Quién influyó en la persona que eres?

Mi mamá, le debo todo a mi madre Liliana Alvarado. Ella ha sido la que me ha criado y me ha dado la fortaleza que tengo ahora. Ella fue la primera persona que llamé cuando gané porque no pudo viajar, pero siempre está presente porque es mi fortaleza.

Ingresaste al reality internacional Por Amor o Por Dinero.

Fue como una oportunidad de Dios, caída del cielo, porque me fui a Miami para un shooting y ahí conocí a una de las chicas que trabajaba de freelance en Telemundo, quien me mandó la audición. Fue una oportunidad hecha para mí porque me encanta la televisión.

¿Aún buscas el amor?

No tengo a nadie, pero estoy felizmente enamorada de mi vida, enamorada de mí que es lo más importante porque si no te valoras y priorizas nadie más lo hará. Ahora estoy en el momento perfecto y creo que eso me ha ayudado a ganar. Obviamente, estoy abierta a las posibilidades de encontrar alguien en un futuro, pero ahora estoy enfocada en mí.

¿Te animarías a ingresar a un reality en Perú?

Yo voy para afuera, trabajar con Telemundo fue una experiencia súper. Ellos fueron muy cuidadosos en su contenido y por eso acepté.

¿Qué le dirías a tu yo de hace 6 años?

Que confíe en ella siempre, que lo que uno cree lo crea. La mente es muy poderosa y para lograr los objetivos hay que saber a dónde apuntar para alcanzar los resultados.

Las anécdotas para bien o mal te cambian…

Cuando fui a Argentina a estudiar, regresé más desenvuelta, más segura y gracias a eso obtuve mi primer trabajo como conductora de televisión, me encantaría volver a la tele.





AUTOFICHA

“En octubre viajaré a Nueva York junto a la Embajadora del Bicentenario, Carolina Pérez, por la semana hispana. Tengo el proyecto Destino Perú, para promover la cultura, la gastronomía y la riqueza ancestral, la meta es trabajar con Promperú”.

“Soy comunicadora de la Universidad de Piura, estudié en Argentina por intercambio, tengo posgrados en marketing digital y en soft skills (habilidades blandas). Mis platos favoritos peruanos son la avispa juane, el cebiche y el tacacho con cecina”.

