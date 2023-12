Leslie Shaw y su advertencia a sus enemigos: “El otro año vengo con más odio”

Leslie Shaw se las tiene jurada a sus detractores y anunció que el próximo año continuará ‘disparando’ contra todos aquellos que pongan en tela de juicio su talento y trayectoria, entre ellos Micheille Soifer, Mario Hart y Emilio Jaime.

La intérprete de la ‘Faldita’ estuvo este jueves en la final de ‘Esto es Guerra’ y fiel a su estilo, no dudó en jactarse de sus logros en su vida profesional

“He venido a demostrar mi talento y restregárselos en la cara a las envidiosas. He armado una puesta en escena bien bonita, a demostrar un buen show para que aprendan un poquito y a ver si sirvo de inspiración”, sostuvo la cantante en clara referencia a Micheille Soifer.

Tras adelantar que pronto regresará a Miami y luego volverá solo para estrenar ‘Tal para cual 2′, Leslie Shaw aprovechó las cámaras para lanzar fuertes advertencias contra sus enemigos asegurando que no cree en los tiempos de paz, amor y reconciliación por Navidad.

“Mientras más me jodan más los voy a joder. (…) Yo soy súper rencorosa, el próximo año me vengo con más odio, más venganza, así que métanse más conmigo que me encanta pelear (…) estoy con mucho odio retenido”, sostuvo la gringa tras asegurar que no aceptaría las disculpas de nadie.





(Por Iris Mariscal)





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: