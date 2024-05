Terrible. Farid Ode reapareció en el ojo público para hacer una grave denuncia en contra del profesor de vóley de su hija adolescente. El empresario acusa al instructor de acosar a la menor en horas de la madrugada e insistirle en salir.

El exesposo de Mariella Zanetti denunció a Julio Rubén Torres Silva (31), quien se desempeñaba como profesor del colegio de su hija, por el delito de acoso contra menores.

Una situación que ningún padre de familia quiere pasa es la que denunció hace poco Farid Ode y que compartió en ‘Magaly TV La Firme’ al indicar que su hija de 13 años es víctima de acoso por parte de su profesor de vóley del centro educativo.

De acuerdo al exesposo de Mariella Zanetti, el sujeto no dejaba de hostigar a la adolescente incluso a altas horas de la noche. Las insinuaciones empezaron hace algunos meses.

“Ella me dijo que le había pedido el número y luego la empezó a invitar a salir, a saludar por el Día de la Mujer. De un día a otro mi hija me dijo que ya no quería ir a clases”, contó la madre de la menor, Sandra Mathews.

Incluso, Ode mostró los mensajes que Julio Torres le enviaba a su hija para seducirla. “Permíteme decirte que te ves maravillosa, te ves cautivadora... ¿Qué planes para hoy? ¿Estás full para mañana? La pregunta es, si no tienes planes y si puedes salir... al cine a ver una peli... por un helado o si tienes algún plan que te gustaría hacer”, le dice en los chats.

“Pensé en descuartizar a este hombre”, dijo indignado el empresario, quien denunció al pervertido en la comisaría de Sagitario, Surco.

Ante ello, un reportero del programa de Magaly Medina acudió a la casa de Julio Torres, pero su familia lo encubrió y dijo que la denuncia es falsa, pese a las evidencias. Se comunicaron con él por teléfono, aunque no quiso declarar sobre el tema. “Por el momento no puedo hablar, no voy a hablar de eso”, expresó

Según la conductora de televisión, el colegio Innova Schools separó al sujeto de la institución, aunque no lo denunciaron formalmente.





Mariella Zanetti saca cara por exesposo

La actriz y exvedette, Mariella Zanetti no se quedó callada y decidió compartir detalles sobre su vida artística y su relación con su exesposo, Farid Ode.

A pesar de los conflictos en su relación con Farid Ode, Mariella Zanetti señaló en una reciente entrevista con Verónica Linares que el popular ‘Superman’ no era mantenido, sino que ganaba poco.

“No era que yo lo mantenía, solo que ganaba mucho menos que yo, cualquier hombre ganaba menos que yo”, indicó.

Asimismo, reveló que Farid podía disfrutar de los lujos que le proporcionaba porque llegaba a ganar 16 mil dólares en una semana.

“Tenía dos opciones, ajustarme a lo que Farid ganaba o disfrutar lo que yo ganaba. Y yo no iba a tener carencias por la culpa de él”, mencionó.

