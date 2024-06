Sandra Mathews, empresaria y exmodelo, ha decidido romper su silencio tras revelarse que su hija menor fue acosada por su profesor de vóley, Julio Rubén Torres Silva. En una entrevista exclusiva con América Televisión, Mathews detalló cómo descubrió el acoso y las acciones que tomará junto a su expareja, Farid Ode, para llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

Durante una extensa comunicación vía Zoom, Sandra Mathews relató cómo se enteró de la situación mientras estaba en Chile. “Cuando estoy en Chile, las personas que me ayudan a cuidar a mi hija son mi madre y mi hermana menor. Mi mamá me dice: ‘(Nombre de su hija) no quiere ir a las clases de vóley’. Al mes, creo que tenía cinco clases, las dos últimas no quiso ir, y yo pensé qué raro y le pregunté a ella: ‘Mamá, solo son dos clases, no quiero ir’. El 2 de mayo llego y estoy acá en la sala conversando con las niñas y ella me hace un comentario al aire. ‘Ay mamá, no sé por qué siendo yo tan niña, le gusto a un hombre mayor’. ¿Cómo? ‘Sí, el profesor de vóley me pidió mi número para hablar sobre las clases de vóley y me escribe, me dice que soy linda, me escribe invitándome a salir y yo no le respondo’. Ahí se me paran las antenas y le pregunté: ‘¿Tú tienes esa conversación?’ ‘Sí, mami, le he tomado fotos’”, relató Sandra.

La empresaria compartió que los mensajes provenían de Julio Rubén Torres Silva, un profesor de 31 años. Los textos de WhatsApp muestran cómo Torres Silva intentaba manipular a la menor, invitándola a salir y haciéndole comentarios inapropiados.

“En la conversación, él le dice: ‘¿Qué planes?, si salimos ¿quieres ir al cine? ¿a comer?’. Hablándole como si mi hija fuera una mujer de su edad. Yo mostré una parte de las conversaciones, pero hay mucho más. Él trata de hacerle creer a mi hija, porque el depravado sexual, el enfermo, psicópata sexual es así, utiliza el método de la manipulación y le trata de hacer creer a mi hija que no es una niña y es una persona adulta”, expresó Mathews, visiblemente indignada.





Sandra también recordó un incidente que su madre le mencionó días antes de descubrir los mensajes. “Cuando hablamos de este tema hace poco, mi mamá me dice: ‘Yo un momento que me fui a recogerla (al colegio) vi que ese hombre venía detrás de ella y pensé ¡Qué raro que un profesor te acompañe a la puerta!’”, mencionó Mathews.





Tanto Sandra Mathews como Farid Ode han manifestado su determinación de buscar justicia y proteger a su hija, asegurando que seguirán este caso hasta sus últimas consecuencias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.





Farid Ode señaló que profesor le escribia de madrugada

Una situación que ningún padre de familia quiere pasa es la que denunció hace poco Farid Ode y que compartió en ‘Magaly TV La Firme’ al indicar que su hija de 13 años es víctima de acoso por parte de su profesor de vóley.

De acuerdo al exesposo de Mariella Zanetti, el sujeto no dejaba de hostigar a la adolescente incluso a altas horas de la noche. Las insinuaciones empezaron hace algunos meses.

“Ella me dijo que le había pedido el número y luego la empezó a invitar a salir, a saludar por el Día de la Mujer. De un día a otro mi hija me dijo que ya no quería ir a clases”, contó la madre de la menor, Sandra Mathews.

Incluso, Ode mostró los mensajes que Julio Torres le enviaba a su hija para seducirla. “Permíteme decirte que te ves maravillosa, te ves cautivadora... ¿Qué planes para hoy? ¿Estás full para mañana? La pregunta es, si no tienes planes y si puedes salir... al cine a ver una peli... por un helado o si tienes algún plan que te gustaría hacer”, le dice en los chats.









